فتاتان توثقان لحظات انهيارهما وبكاهما بسبب " ع أمل " .. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت إحدى متابعات مسلسل " ع أمل " الذي يعرض حالياً في شهر رمضان المبارك، فيديو يوثق لحظة انهيارها وشقيقتها وبكاهما خلال مشاهدة الحلقة 25 من العمل، وهي الحلقة التي تشهد مقتل شخصية رهف (سيرينا الشامي) وموت والدتها (نوال كمال) على سجادة الصلاة، وتشهد معرفة شقيقة رهف "يسار" (ماغي بو غصن) بموت شقيقتها ووالدتها.



يذكر أن العمل يحقق نجاحاً كبيراً وتفاعلاً من قبل الجمهور.

العمل بطولة ماغي بو غصن، مهيار خضور، بديع أبو شقرا، عمار شلق، كارول عبود، ماريلين نعمان وآخرين، تأليف وسيناريو وحوار ندين جابر، وإخراج رامي حنا، وإنتاج إيغل فيلمز.