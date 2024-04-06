نادين نسيب نجيم تعلّق على نجاح "2024"

ميرنا وليد - بيروت - شكرت الممثلة نادين نسيب نجيم كل من شاهد مسلسل 2024 واستمتع به، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "بعد مرور ١٠ حلقات شكراً من كل قلبي لكل كلمة حلوة لكل حدا حضر العمل واستمتع وانبسط مبسوطة وفخورة كتير بنجاح العمل يلي فات بنص رمضان وحقق انتشار كتير كبير و نجاح بين كل المسلسلات، شكراً مرة ثانية و بعد في ٥ حلقات و منودعكن حضروا حالكم لمزيد من التشويق و النهنهة".



وقد نال منشورها اعجاب العديد من المتابعين.