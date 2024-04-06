ميرنا وليد - بيروت - لمناسبة شهر رمضان المبارك، ولأنه ممثل كبير لطالما أحببنا أعماله، خصوصاً في هذا الشهر الفضيل، نعيد نشر برنامج "ذكريات أبو سليم صلاح تيزاني"، الذي أعده وقدمه الممثل اللبناني القدير صلاح تيراني، عبر موقع "الفن"، والذي إسترجع خلاله ذكرياته مع عائلته، ومع شخصيات مشهورة في التمثيل وغيره من المجالات، وكشف كواليس أعماله الفنية.
في هذه الحلقة، كشف أبو سليم أنه لم يتوقف عن العمل في التلفزيون خلال الحرب اللبنانية، حتى أنه كان يصور حلقات مع فرقته، في وقت كانت تتساقط فيه القذائف.
لمعرفة كل التفاصيل، تابعوا الحلقة كاملة بالفيديو.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو- سقوط قذائف بالقرب من صلاح تيزاني "أبو سليم" وفرقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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