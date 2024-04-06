خاص وبالفيديو- سقوط قذائف بالقرب من صلاح تيزاني "أبو سليم" وفرقته

ميرنا وليد - بيروت - لمناسبة شهر رمضان المبارك، ولأنه ممثل كبير لطالما أحببنا أعماله، خصوصاً في هذا الشهر الفضيل، نعيد نشر برنامج "ذكريات أبو سليم صلاح تيزاني"، الذي أعده وقدمه الممثل اللبناني القدير صلاح تيراني، عبر موقع "الفن"، والذي إسترجع خلاله ذكرياته مع عائلته، ومع شخصيات مشهورة في التمثيل وغيره من المجالات، وكشف كواليس أعماله الفنية.



في هذه الحلقة، كشف أبو سليم أنه لم يتوقف عن العمل في التلفزيون خلال الحرب اللبنانية، حتى أنه كان يصور حلقات مع فرقته، في وقت كانت تتساقط فيه القذائف.

لمعرفة كل التفاصيل، تابعوا الحلقة كاملة بالفيديو.