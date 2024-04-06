مفاجأة من أحمد الفيشاوي لمحبيه في فيلم “بنقدر ظروفك”.. ما علاقة مي سليم؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الفنان المصري أحمد الفيشاوي يحضّر مفاجأة مميّزة لمحبيه في فيلمه الجديد “بنقدر ظروفك”، حيث سيقدّم بمشاركة نجمة العمل مي سليم الأغنية الدعائية للفيلم، وستكون الأغنية من نوعية أغاني الراب، بعنوان “يا ترى ليه”.

فيلم “بنقدر ظروفك” من بطولة أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.

الفيلم تدور أحداثه حول قصة حب تجمع حسن وملك اللذين يعيشان في حارة فقيرة، يعيش أهلها على أقل الإمكانيات في حياة اجتماعية صعبة فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟.

يُذكر أن فيلم “بنقدر ظروفك” هو الفيلم الثالث الذي يقدمه أحمد الفيشاوي في أقل من ستة أشهر حيث عرض له خلال الفترة الماضية فيلما “عادل مش عادل” و”السيستم”.