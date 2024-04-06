تامر حسني يحضر وجبات إفطار لـ7 ألاف شخص برفقة بناته

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري تامر حسني عبر حسابه الرسمي، مقطع فيديو له برفقة بناته تالية و اماليا.

وظهر تامر في مقطع الفيديو وهو يشارك في تحضير وجبات إفطار، مع بناته.

وأرفق تامر مقطع الفيديو بتعليق، قال فيه: "انا و تاليه و امايا شاركنا في طبخ و تحضير وجبات اطعام لأكثر من ٧ آلاف شخص غير مقتدر في بلدنا و ماشاء الله كل يوم اليتيم العظيم ده بعمل كده".

وأضاف تامر: "بالاضافة الى حملات التوعية اللي بيقدموها في جميع الاتجاهات شوفت النهارده أعمار المتطوعين من سن ٥ سنين ل ٥٠ سنه حماس غير عادي في حب الخير و اسعاد الناس بجد انا فخور ب share a smile team كان يوم رائع و ربنا يقدرهم على التوعية و فعل الخير".



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