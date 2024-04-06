بالفيديو- نادين نسيب نجيم تكشف علاقة "لؤي وسما" في مسلسل 2024.. هل سيعيشان قصة حب؟

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر حسابها الرسمي، مقط فيديو، حمست من خلاله متابعيها لتطور علاقة الحب بين "سما ولؤي" في مسلسل "2024" الذي يعرض حاليا خلال موسم دراما رمضان 2024.



وجمعت نادين في مقطع الفيديو مجموعة صور لشخصيتها في المسلسل "سما" مع "لؤي" الذي يلعب دوره الممثل السوري أحمد الأحمد.

وأرفقت نادين مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه: "سما ولؤي علاقة غريبة عجيبة … تفاصيل صغيرة عم تنبنى بيناتن… نظرة كلمة همسة معقول تطور العلاقة اكتر من هيك ؟"

وأضافت نادين: "لؤي رغم كل شي هو منيح كتير و ما اله علاقة بالعيلة كلها انتوا شو رأيكم ؟ فيا تظبط بيناتن ؟ تنهنها كتير و بعدين ؟ بعددددّييييينانا".

وختم نادين تعليقها قائلة: "عم بحضر كأنه مش انا الممثلة.. طيب كتير محمسة شو رح يصير بعدين".

