بالفيديو- داليدا خليل تستمتع بأوقات رائعة في شوارع نيويورك

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة اللبنانية داليدا خليل على الجمهور من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه و هي تستمتع بوقتها في شوارع مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، حيث قامت بزيارت العديد من الأماكن و قضت وقت رائع.
يذكر أنه كان قد أطلق الفنان العراقي سيف نبيل أغنية مصورة جديدة بعنوان "أقاتل عليك"، من إخراجه، صور فيها رحلة درامية من أعماق القلب تكشف عن قصة حب مؤثرة تُلامس الروح، شاركته فيها الفنانة اللبنانية داليدا خليل.
الأغنية من كلمات محمد الصالحي، ألحان سيف نبيل، وتوزيع موسيقي عمر صباغ، حيث تكشف الأحداث داخل حدود غرفة بيضاء واحدة خالية من العيوب. يعكس اختيار الإعداد المتعمد للرمز لوحة من الإمكانيات اللامتناهية، تذكر ببداية جديدة أو صفحة جديدة.
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