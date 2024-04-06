ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية رولا شامية صورتين لفريق عمل برنامج " S L Chi " الصورة الأولى من عام 1996، التي تجمعها مع الممثل اللبناني نعيم حلاوي، والممثلة نتالي نعوم، وطلال عيد، وطوني أبو جودة والفرق بين الصورتين 30 سنة .
وعلقت كاتبة : "بعد ما يقارب 30 عاماً، " الـ Sa2aleh تستمر".
يذكر أن أحدث أعمال رولا شامية هو فيلم المزرعة بطولة وسام حنا، رولا شامية، ميرفا القاضي ، شربل زيادة، ميشال حوراني، جوي حلاق، فيصل اسطواني، أليكو داوود، أنطوانيت عقيقي، والممثلة السورية عهد ديب، وغيرهم من الممثلين اللبنانيين والسوريين، وهو من تأليف أنطوني حموي ،وفؤاد يمين .
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء يجمع فريق يعمل برنامج " S L Chi " بعد ما يقارب الـ 30 سنة .. فهل من عمل جديد يجمعهم ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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