لقاء يجمع فريق يعمل برنامج " S L Chi " بعد ما يقارب الـ 30 سنة .. فهل من عمل جديد يجمعهم ؟

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية رولا شامية صورتين لفريق عمل برنامج " S L Chi " الصورة الأولى من عام 1996، التي تجمعها مع الممثل اللبناني نعيم حلاوي، والممثلة نتالي نعوم، وطلال عيد، وطوني أبو جودة والفرق بين الصورتين 30 سنة .



وعلقت كاتبة : "بعد ما يقارب 30 عاماً، " الـ Sa2aleh تستمر".

يذكر أن أحدث أعمال رولا شامية هو فيلم المزرعة بطولة وسام حنا، رولا شامية، ميرفا القاضي ، شربل زيادة، ميشال حوراني، جوي حلاق، فيصل اسطواني، أليكو داوود، أنطوانيت عقيقي، والممثلة السورية عهد ديب، وغيرهم من الممثلين اللبنانيين والسوريين، وهو من تأليف أنطوني حموي ،وفؤاد يمين .