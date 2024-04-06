دنيا سمير غانم تكشف عن عمرها الحقيقي وهذا رأيها في مواقع التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت النجمة دنيا سمير غانم أنها من مواليد عام ١٩٨٥، وذلك خلال تواجدها في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج بيج تايم بودكاست، المعروض على قناة mbc مصر.

وأضافت: "أنا من مواليد ١٩٨٥"، وتحدثت عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على حياتنا: "اللي بوظ حياتنا كلنا السوشيال ميديا، فيها منافع طبعا في شغلنا كتير بس هي بوظت الدنيا خالص، خلت الناس عايزين يشوفوا إيه اللي بيحصل ومش عارفين نعيش من غير التليفونات".

وأكدت أنها والإعلامي رامي رضوان يضعان حدودا لتعامل ابنتهما كايلا مع الهاتف المحمول وتطبيقات معينة "رامي عامل حدود على تطبيقات معينة".

وأشارت إلى أن "السوشيال ميديا" تضايقها في الكثير من الأحيان، وأنها لا تبحث عن اسمها إلا في وقت طرح أعمال جديدة لتتعرف على رد فعل الجمهور: "ولاحظت في الفترة الأخيرة أن أي صفحة في الدنيا لأي فنان لازم يكون فيه تعليقات سلبية وأنها مقصودة".

دنيا شاركت في رمضان 2023 بمسلسل جت سليمة إخراج إسلام خيري، بطولة سلوى خطاب، خالد الصاوي، محمد سلام، وغابت هذا العام عن السباق الرمضاني.