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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة ماريلين نعمان صورة لها من كواليس مسلسل "ع أمل" الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي، ظهرت فيه إلى جانب الممثل اللبنانية ماغي بو غصن التي تلعب دور والدتها في المسلسل، و علت ماريلين على المنشور بالقول: "هاي ماما كيفك؟ اوّل شي ما بعرف اذا عرفتي بس خطفوني مبارح فعملي شي شغلة please، تاني شي، مني قادرة انطر تيخلص عرض المسلسل تعبّرلك عن اللي جواتي.
بدي قلك انني محظوظة كتير انو ببداية مسيرتي لعبت هالدور و شاركتك بمشاهد حلوة كتير،و تعلّمت منك كتير".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- ماريلين نعمان توجه رسالة إلى ماغي بو غصن بعد مشاركتعا بطولة "ع أمل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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