بالصور- سعر خيالي لحقيبة يد أنابيلا هلال.. و إطلالتها في دبي تبهر الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال على متابعيها بصور من دبي في الإمارات العربية المتحدة وذلك عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بلوك رائع و مميز إرتدت فيه قميص باللون الأبيض واسع مفتوح عند الكتفين ذات اكمام طويلة مع تنورة طةيلة من الجينز ضيقة، و تركت شعرها منسدلاً مع مكياج أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و كانت أنابيلا تحمل بيدها حقيبة من دار أزياء Fendi و يصل سعرها إلى 2,275 دولار.

و كانت شاركت أنابيلا هلال متابعيها عبر حسابها الرسمي، صوراً جديدة من أحدث إطلالاتها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

وخطفت أنابيلا الأنظار بإطلالتها الرائعة، إذ ارتدت جمبسوت باللون الزهري، من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

وتميز الجمبسوت من الأعلى بأنه ضيق، ويفصل جسدها من الكتفين حتى الورك، أما الكمّان فجاءا بقصة واسعة، وإقترن الجزء السفلي من الجمبسوت بسروال واسع نسبياً.

