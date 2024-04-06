ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية نور الغندور على الجمهور، و ظهرت من كواليس مسلسلها الرمضاني "زوجة واحدة لا تكفي" إلى جانب صناديق كبيرة مليئة بالمال، و علقت على المنشور ساخرةً بالقول: " هيله اكيد بتغني الاغنية دي دلوقتي".
و كانت تألقت نور الغندور، وظهرت من كواليس مسلسلها "زوجة واحدة لا تكفي" بلوك شيك رائع، إرتدت فيه قميصاً باللون الأبيض، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، وعلقت على المنشور بالقول: "يخربيت الشر .. انا مش طايقة زينة".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- نور الغندور تطل من كواليس "زوجة واحدة لا تكفي" إلى جانب كومة من الالموال..و هذا ما قالته ساخرةً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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