بالصور- نور الغندور تطل من كواليس "زوجة واحدة لا تكفي" إلى جانب كومة من الالموال..و هذا ما قالته ساخرةً

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية نور الغندور على الجمهور، و ظهرت من كواليس مسلسلها الرمضاني "زوجة واحدة لا تكفي" إلى جانب صناديق كبيرة مليئة بالمال، و علقت على المنشور ساخرةً بالقول: " هيله اكيد بتغني الاغنية دي دلوقتي".



و كانت تألقت نور الغندور، وظهرت من كواليس مسلسلها "زوجة واحدة لا تكفي" بلوك شيك رائع، إرتدت فيه قميصاً باللون الأبيض، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، وعلقت على المنشور بالقول: "يخربيت الشر .. انا مش طايقة زينة".

