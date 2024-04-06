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ميرنا وليد - بيروت - استقبلت الممثلة العالمية سوكي ووترهاوس، مولودها الأول من خطيبها، الممثل العالمي روبرت باتينسون، قبل عدة أسابيع، إلا أنها لم تكشف عن جنسه بعد أو اسمه أو تفاصيل أخرى عنه.
وشاركت سوكي خبر الولادة عبر صفحتها الرسمية، إذ نشرت صورة لها وهي تحتضن طفلها بين ذراعيها، دون إظهار وجهه، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "مرحبًا بك في هذا العالم يا ملاكي".
وعلقت النجمة العالمية باريس هيلتون على منشور سوكي، قائلة: "تهانينا عزيزتي! سعيدة جدًا لكما". كما كتبت الممثلة والمنتجة أليسا ميلانو: "الآن تبدأ المتعة حقًا".
كانت هذه تفاصيل خبر خطيبة بطل "توايلايت" روبرت باتينسون تستسقبل مولودهما الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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