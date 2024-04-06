محمد معز: حسن الرداد رشحني لـ محارب.. وسعيد بردود الفعل

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الفنان الشاب محمد معز، بمشاركته في مسلسل محارب للنجم حسن الرداد، لافتا إلى أنه سعيد بردود فعل الجمهور عن العمل.

وأكد محمد معز، أنه يقدم شخصيه ناصر وهو شاب من منطقه شعبيه لديه محل موبايلات شريك فيه ويوصل إليه موبايلات العزازي وقضيه القتل التي تدور حولها الأحداث.



واضاف : "المشاهد كلها كانت لطيفه وجاء ترشيحي للدور من النجم حسن الرداد ومساعد مخرج حسام قشوه، كما أن فكره المسلسل جميلة جداً وقريبه من الناس وحاجه من اعمال اتربينا عليها وبجد كل فريق العمل ناس جميلة.. وردود الافعال جميلة جداً.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل محارب

مسلسل محارب تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً له علاقه بميراثه من والده هذا السر يغير مسار حياته تماماً.

من هو محمد معز ؟

يشار إلى أن لفت الفنان الشاب محمد معز، الأنظار إليه في مسلسل محارب بشخصية ناصر.

وكان قدم مؤخراً محمد معز، دور إسماعيل في مسلسل الاختيار ١، اخراج بيتر ميمي، ثم شارك في مسلسل وسط، وقد شارك في برنامج المواهب الدوم وقد كان مميزاً ونال اعجاب الجمهور ولجنه التحكيم.

بالإضافة إلى ذلك شارك أيضاً الفنان الشاب محمد معز، في مسلسل زينهم بدور مدرب الجيم مع احمد داوود، وقدم مؤخرا فيلم مين يصدق مع المخرجه زينه اشرف عبد الباقي.