دنيا سمير غانم: الحزن مش زي الأفلام وكل إنسان له طريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حلت الفنانة دنيا سمير غانم ضيفة على برنامج بيج تايم بودكاست المعروض على مجموعة قنوات mbc، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب.

وتحدثت عن حزنها على رحيل والدها النجم سمير غانم ووالدتها النجمة دلال عبدالعزيز، مؤكدة أنها لم تتجاوز حزنها عليهما، وأن الموضوع ليس بالأمر السهل.

وتابعت "بعد التجربة دي اكتشفت أن الحزن مش زي الأفلام، كل إنسان بيحزن بطريقة، أنا مثلا بعد أهلي على طول كنت عايزة أنزل أشتغل، لإن طول حياتي متبرمجة إن الفن يعني هما بحس إنهم معايا، ده ستايل حزني، أنا عايزة أمثل وأغني وأقف على المسرح واحس إنهم معايا، إيمي بالعكس عايزة تفصل مع نفسها مش عايزة حد ومش عايزة حاجة".

وأشارت أن عودة شقيقتها إيمي للفن جاءت مؤخرا من خلال مسرحية مع زوجها الفنان حسن الرداد في موسم الرياض.

وأضافت "محدش يحكم على حد خالص، ممكن إنسان حصله ظرف كبير ويتقال إيه اللي وداه في مكان معين، بس ممكن يكون ده علاج وفيه ناس تانية مبتقدرش، وبتقول أنا خارج الخدمة".

ووصفت المرحلة التي رحل فيها والدها ووالدتها بالصعبة "قبل الوفاة كان وقت صعب رهيب، طول الوقت مش عارفة اتخلص من أنهم ورا بعض، الصورة وهما تعبانين على طول موجودة معايا مش عايزة أعيط يا خراشي".

جدير بالذكر أن دنيا سمير غانم عُرض لها في رمضان 2023، مسلسل جت سليمة، إخراج إسلام خيري، بطولة سلوى خطاب، خالد الصاوي، محمد سلام، وغابت عن دراما رمضان هذا العام.