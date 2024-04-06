الجمهور يعلق على ظهور زوجة كانييه ويست بملابس جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل المهندسة المعمارية الأسترالية بيانكا سينسوري زوجة مغني الهيب هوب الأمريكي كانييه ويست إثارة الجدل بإطلالتها وملابسها الجريئة وسط هجوم وانتقاد وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر أحد المواقع الأجنبية صورا من ظهور "بيانكا" الأخير برفقة زوجها كانييه ويست بأحد المطاعم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية حيث التقطت لهما العديد من الصور بواسطة الباباراتزي وسط سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها الجريئة والتي اعتادت على ارتدائها بمعظم المناسبات خلال الفترة الماضية.

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي: "حاسس انه بيتم إرغامها على الخروج بهذا المنظر، هي مالها شكلها محتاجة لمساعدة نفسية، شكلها مش عايزة تلبس اللبس ده لكن بيتم إرغامها من زوجها كانييه ويست، إزاي راجل يقبل مراته تظهر للعامة بالشكل ده، شكلها خايف ومتوتر، يجب أن يتوقفوا عن السماح لها بالدخول للأماكن العامة كانييه فقط يحب لفت الانتباه".

وارتبط كانييه ويست ببيانكا سينسوري بعد قرابة شهرين على انفصاله من عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية كيم كارداشيان في نوفمبر عام 2022، وأكد موقع "TMZ" أن كانييه تزوج في سرية تامة من بيانكا، كما واجه "كانييه" مؤخرًا هجومًا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاته التي هاجم خلالها الكيان الصهيوني واعتبروها معاداة للسامية.

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