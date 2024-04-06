دنيا سمير غانم تكشف معنى اسم ابنتها كايلا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشفت النجمة دنيا سمير غانم معنى اسم ابنتها كايلا، مؤكدة أنها عرفت الاسم من خلال الإنترنت، ووجدته مختلفا وغير موجود.

وتابعت في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج بيج تايم بودكاست: "بدلعها بقولها كيلولة، ومعناه تاج بالإفريقي والطفلة الحكيمة بالفارسي".

وأضافت "وبعدها بنات كتير اتسموا كده وهو اسم لذيذ"، لافتة إلى أن شخصيتها جميلة جدا وحنينة جدا، وأخذت الصفات الجيدة من عائلة دنيا وعائلة والدها رامي رضوان.

وأشارت دنيا إلى أن حب كايلا للفن مختلف عن أسرتها، مضيفة "هي بتغني وأنا بحاول أغني حاجات شرقي قدامها، الحمد لله العربي عندها تمام".

دنيا شاركت في رمضان 2023 بمسلسل جت سليمة إخراج إسلام خيري، بطولة سلوى خطاب، خالد الصاوي، محمد سلام، وغابت هذا العام عن السباق الرمضاني.