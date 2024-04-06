فن ومشاهير

إياد نصار لـ"الخليج 365": تفاعل الجمهور والمتخصصين مع "صلة رحم" توفيق من ربنا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعرب الفنان إياد نصار عن سعادته بالتفاعل الكبير من قبل النقاد والجمهور، الذي حظي به مسلسله صلة رحم والذي عُرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024 على قناة mbc، مصر.
وقال إياد في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الحمد لله التفاعل اللي حصل كان توفيق من ربنا، وكل عمل فني بيكون نفسنا يوصل، وفيه حاجات سبق وحققت ده، بس فكرة إننا نحقق الشرطين: الجماهيري الناس يعجبها والمتخصصين والنقاد يعجبهم، دي أكبر أمنية عند صناع العمل الفني، والحمد صلة رحم حقق ده بنسبة كبيرة ووصل لشريحة كبيرة من الناس في مصر وبرة مصر ولاقى استحسان عند نسبة كبيرة من المتخصصين".
صلة رحم سيناريو وحوار محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، نبيل نور الدين، عابد عناني، صفاء جلال، هبة عبدالغني، عمرو القاضي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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