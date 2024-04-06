إياد نصار لـ"الخليج 365": تفاعل الجمهور والمتخصصين مع "صلة رحم" توفيق من ربنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الفنان إياد نصار عن سعادته بالتفاعل الكبير من قبل النقاد والجمهور، الذي حظي به مسلسله صلة رحم والذي عُرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024 على قناة mbc، مصر.

وقال إياد في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الحمد لله التفاعل اللي حصل كان توفيق من ربنا، وكل عمل فني بيكون نفسنا يوصل، وفيه حاجات سبق وحققت ده، بس فكرة إننا نحقق الشرطين: الجماهيري الناس يعجبها والمتخصصين والنقاد يعجبهم، دي أكبر أمنية عند صناع العمل الفني، والحمد صلة رحم حقق ده بنسبة كبيرة ووصل لشريحة كبيرة من الناس في مصر وبرة مصر ولاقى استحسان عند نسبة كبيرة من المتخصصين".

صلة رحم سيناريو وحوار محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، نبيل نور الدين، عابد عناني، صفاء جلال، هبة عبدالغني، عمرو القاضي.