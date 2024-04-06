تامر حسني يرسم البسمة على وجوه المحتاجين.. حضّر مع ابنتيه وجبات لـ٧ آلاف شخص

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مبادرة إنسانية لافتة، شارك النجم المصري تامر حسني وابنتيه تاليا وأمايا جمعية Share a Smile في تحضير وجبات الإفطار لأكثر من 7 آلاف شخص غير مقتدر.

تامر حسني المعروف بمبادراته الإنسانية ومساهماته الدائمة في مساعدة المحتاجين، أعاد رسم البسمة على وجوه عائلات وأشخاص يعانون من صعوبة معيشية قاسية تمنعهم حتى من تحضير طعام الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

ونشر تامر مقطع فيديو يظهر فيه أثناء تحضيره وجبات الإفطار مع ابنتيه تاليا وأمايا بين المتطوين من جمعية Share a Smile وعلّق قائلاً: “النهارده مع share a smile team انا و تاليه و امايا شاركنا في طبخ و تحضير وجبات اطعام لاكثر من ٧ آلاف شخص غير مقتدر في بلدنا”.

وتابع تامر قائلاً: “ماشاء الله كل يوم التيم العظيم ده بيعمل كده بالاضافه الى حملات التوعيه اللي بيقدموها في جميع الاتجاهات شوفت النهارده اعمار المتطوعين من سن ٥ سنين ل ٥٠ سنه حماس غير عادي في حب الخير و اسعاد الناس بجد انا فخور ب share a smile team كان يوم رائع و ربنا يقدرهم على التوعيه و فعل الخير”.

وحقق مقطع الفيديو تفاعلاً كبيراً من الجمهور ومتابعي تامر حسني إذ تركوا له الكثير من التعليقات التي أثنت على حبّه لفعل الخير وسعيه الدّائم لمساعدة الأشخاص غير المقتدرين.