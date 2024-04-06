ميّ كساب تكشف معاناتها مع خسارة الوزن بسبب “العتاولة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية سارة الدندراوي، في برنامجها “تفاعلكم”، الذي تقدمه على قناة العربية، علقت الفنانة مي كساب، على الهجوم الذي طال مسلسل “العتاولة” بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، خلال الفترة الأخيرة، حيث زعم البعض أن العمل يحرض على العنف، كاشفة عن حلمها الذي تحقق خلال المسلسل.

وقالت مي: “المسلسل يتكلم على الخير والشر وهذا موجود بينا، ونقدم من خلاله نموذجين سيئين، والاثنان لصان وسيئان، ونقول للناس إن النهاية ستكون سيئة أكيد ولا نشجعهم لكي يكونوا كهذين النموذجين، وفي النهاية سنري من الذي سينتصر”.

أما عن بعدها عن أولادها بسببب تصوير باقي مشاهدها بمسلسل “العتاولة” في بيروت، فعلقت مي كساب قائلة: “كل يوم أبكي مع أولادي على التلفون، عياط جماعي”.

وأضافت عن ردود الفعل التي تلقتها من المسلسل على شخصيتها: “الحمد والشكر لله، ثم للمخرج أحمد خالد موسى وهذا كان اتفاقًا مسبقًا بيني وبينه أن يقدمني بشكل مختلف للجمهور، وبكلامه وتوجيهاته استطعت أن أخرج الشخصية بشكل مختلف”.

وتابعت: “الشخصية مختلفة من أول مشهد وكنا قاصدين هذا وهو ما وصل للجمهور بشكل جيد، وأقول للمخرج إنه لا يوجد فنان مر أمام الكاميرا في مشهد ولم يكن عتيل من العتاولة، وقلت للسقا كان حلمًا من أحلامي أن أقف بجوارك في عمل وربنا حقق لي هذا الحلم”.

كما كشفت مي كساب، عن معاناتها مع فقدان وزنها خلال مسلسل العتاولة، قائلة: أتمنى أزيد 10 كيلو”، وقالت ساخرة: “مافيش سمنة بلدي في بيروت، ولا رقاق ولا كسكسي، ونصيحتي لأي شخص في مصر يتسحر طاجن رز معمر، وأنا مستمتعة بالنحافة لأني كنت أعاني من السمنة، وهتخن للجمهور خمسة كيلو لأنهم خائفون عليّ، ورمضان الجاي هطلع سينغل”.