بعد غياب 14 عاماً.. مصطفى شعبان يعلن عودته إلى السينما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان مصطفى شعبان ضيفاً في لقاء مع برنامج ET بالعربي، حيث كشف عن كواليس مسلسله “المعلم” الذي يخوض به سباق درانا رمضان الحالي، مؤكداً أن نجاحه أعاد إلى ذهنه نجاحه في مسلسل “عائلة الحاج متولي”، كاشفاً عن مفاجاة لجمهوره حول عودته للسينما بعد غياب 14 عاماً، منذ آخر أعماله السينمائية فيلم الوتر الذي عُرض عام 2010.

وقال مصطفى: “في فيلم سينما قريب إن شاء الله، وهنعلن عنه مع بدء التصوير بإذن الله”.

وعن مشروع مسلسل “حتى لا يطير الدخان”، فعلق مصطفى شعبان، قائلًا: “مشروع حتى لا يطير الدخان قائم ولكن دكتور مدحت العدل اتشغل في حاجات وأنا كمان اتشغلت، ولكن لسه عايزين نعمله وده حلم من أحلامي”.

وعن مسلسله “المعلم”، الذي يعرض حاليًا ضمن السباق الرمضاني، قال: “الحمد لله المسلسل حقق نجاحًا أكبر مما كنا نتخيل، وأنا أحب الشخصيات الشعبية، وسوق السمك جديد على الدراما لم يتم تقديمه قبل ذلك بتفاصيله وألوانه، فذكرياتنا تنحصر في فيلم شادر السمك وهو فيلم لمدة ساعة ونصف، ولكننا تعمقنا في عالم تجارة السمك، وهو يشدني جدًا”.

وعن كواليس المسلسل الذي حقق نجاحًا كبيرًا، أكد أنه يحب التيمة الشعبية، مضيفاً: “الحمد لله المسلسل حقق نجاحًا أكبر مما كنا نتخيل، كنت أعرف أن القصة ستعجب الناس ولكن هذا حدث في العالم العربي كله، وذكرني بأيام الحاج متولي والزوجة الرابعة”.

أما عن لزمات مسلسل “المعلم”، فعلق مصطفى شعبان قائلاً: “اللزمات في مسلسل المعلم أغلبها مكتوب ومنها ارتجال، والأداء هو الذي يحولها إلى لزمة”.

كما تحدث عن تعاونه مع الطفل جان رامز، خلال المسلسل، قائلًا: “جان رامز أصبح صديقي، ويكلمني في أمور ويرسل لي على الواتساب ويأخذ رأيي في بعض الأمور، وفي الأساس كان من المفترض أن يقدم دوري وأنا صغير والذي كان ينحصر في أول سبع دقائق في المسلسل، لكني لم أجد أحدًا يمتلك القبول كي يقدم دور ابني مثله، واقترحت على المخرج أن يقدم الدورين، وهو مفاجأة رمضان”.

مسلسل “المعلم بطولة مصطفى شعبان، أحمد فؤاد سليم، هاجر أحمد، سهر الصايغ، انتصار، سلوى عثمان، منذر رياحنة، طارق النهري، أحمد بدير، أسامة الهادي، وغيرهم، تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.