بعد انتهاء التصوير.. طارق لطفي يوّجه رسالة شكر لفريق عمل “العتاولة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجه النجم طارق لطفي عبر حسابه الخاص على “فيسبوك” رسالة خاصة لأبطال وصناع مسلسل “العتاولة”، الذي شارك به في السباق الدرامي الرمضان بجوار الفنان أحمد السقا، وذلك عقب انتهاء تصوير آخر مشاهد العمل في لبنان..

وكتب طارق لطفي قائلاً: “النهارده آخر يوم في تصوير العتاولة أنا مش مصدق وكلنا مش مصدقين إنه خلاص مش هنشوف بعض كل يوم صبح وليل زي الخمس شهور اللي فاتت، قربتنا من بعض أكتر وأكتر بقينا عيلة وإخوات”.

وتابع: “أنا شخصيا كسبت كتير على كل المستويات بشكر كل العتاولة عتل عتل.. عتاولة الإنتاج على رأسهم الأستاذ الكبير صادق الصباح.. أنور الصباح، الأستاذ علي حسن، محمد عبد الغني، عايشة عبد الرحمن، تامر أنور، عمر إنسان، كريم رضا، هرم، توبه، مراد، محمد عطية. خالد”.

وتابع لطفي: “وعتاولة الإخراج، على راسهم أخويا الموهوب الشاطر جدااا، أحمد خالد.. أحمد عادل، طحاوي، أيمن، فريدة، علام، سها، سارة، فتحي.. وعتاولة التأليف.. هشام هلال وكل من ساعد أو أضاف كلمة”.

واستكمل طارق لطفي رسالته قائلاً: “عتاولة التصوير على راسه، حسام حبيب، زيتون، زانيته، كريم، جعيصة، أدهم، رمضان، العطار، زرزور، وكل عتاولة الإضاءة.. عتاولة الديكور على راسهم، نادية عادل، زينب، عم عباس والأستاذة الموهوبة الهانم، دينا نديم.. عتل الموسيقى ساري هاني.. عتاولة الصوت أحمد أبو ليلة، وأيمن أبو ليلة”.

وأضاف: “نيجي بقي لعتاولة التمثيل…. أخويا الطيب الاستثنائي النجم أحمد السقا.. أختي الجدعة الطيبة اللذيذة النجمة زينة والله زينة.. أخويا الموهوب المجنون أخف دم.. باسم السمرة، أختي الموهوبة وصديقتي الشاطرة.. مي كساب.. عمي وعم الناس كلها أطيب قلب.. صلاح عبد الله.. الأستاذه صديقتي وحبيبة قلوبنا ميمي جمال.. أختي الشاطرة الموهوبة نهى عابدين.. صديقي الأستاذ محمد نجاتي.. الأستاذة فريدة سيف النصر.. صديقي الأستاذ الكبير محمد التاجي.. صديقي وأخويا محمد الصاوي.. صديقتي الموهوبة لبني ونس.. صديقتي وأختي منة بدر تيسير.. الأستاذ عمرو عثمان.. الأستاذ حسني عكري.. معتز عفيفي.. مجدي سعيد”.

وتابع لطفي: “أخواتي الصغيرين الكبار موهبة، مصطفى أبو سريع، أحمد كشك، زينب العبد، مريم الجندي، هدى الإتربي، محمد محسن، عادل يوسف، مؤمن نور، فاتن سعيد، عبدالله، محمود الشحات، يوسف الأشقر، سامح البسيوني، خالد كيشو، أحمد بيلا، دعاء طاهر، أحمد ميدان.. بجد بشكركم جدًا جدًا”.