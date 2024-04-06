حسن الرداد: تعرضت لحملة تشويه لأعمالي بسبب الترند

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حل الفنان حسن الرداد، ضيفاً على برنامج “عرب وود” حيث تحدث عن تعرضه لموجات من الشائعات من أجل الإضرار بأعماله الفنية وآخرها مسلسل “محارب”، الذي يعرض حاليًا ضمن السباق الرمضاني، مؤكداً أن حملات الهجوم كان غرضها الحصول على الترند لصالح أعمال أخرى.

وقال الرداد: “هناك أمور تمكن لبعض الناس أن تصنعها ضدك بالتريند وتضرب في أعمالك، وأنا تعرضت لهذه الأمور من قبل، وهناك بعض الناس يصفون عملاً بأنه سيئ وهو ناجح لصالح عمل آخر، والتقييم بالنسبة لي أني عندما أتواجد في الشارع أجد الجمهور يحدثني عن المسلسل.

وعن أصعب المشاهد التي واجهها خلال تصوير مسلسل “محارب”، قال الرداد: “مشهد الوفاة كان الأصعب، وكان مشهدًا حساسًا جدًا وفكرة فقدان الأم تؤثر في أي شخص سواء كانت أمه حية أو ميتة”.

وتابع حسن الرداد عن تحضيراته السينمائية المقبلة، قائلًا: “أحضر لفيلم كوميدي للصيف المقبل وعندي فيلم آخر رومانسي، وهما مختلفان عن كل أعمالي السابقة وبإذن الله ينالا إعجاب الجمهور”.

مسلسل “محارب” من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولة المسلسل أحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي.

ودارت أحداثه حول شاب قادم من الصعيد لكي يعيش مع أسرته في القاهرة بعيدًا عن مشاكل أقاربه، ويضطر إلى العمل لإعالة أسرته حتى يتورط في قضية تغير مسار حياته.