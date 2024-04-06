بالصور- بإطلالة ملكية مميزة..روان بن حسين تتألق بفستان لامع

ميرنا وليد - بيروت - بإطلالة ملكية، سحرت الفنانة الكويتية روان بن حسين الأنظار بلوك عربي أنيق جداً، فقد إرتدت فستان طويل وواسع باللون البيج المزين بأحجار الكريستال اللامع، ذات أكمام طويلة و طرز إلى بعط القماس الشفاف، ووتركت روان شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً أظهر جمال ملامح وجهها.

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وكانت نشرت روان بن حسين مقطع فيديو، ظهرت فيه في ملعب التينس أثناء ممارستها الرياضة، وهي ترتدي كروب توب ضيقاً باللون الزهري، وسروالاً ضيقاً بنفس اللون، وربطت شعرها على شكل ذيل حصان، وعلقت على المنشور بالقول: "النهايات يعني بدايات جديده … نسخة أسعد، نسخة أقوى، والنسخة الأفضل فقط، هالسنه انا مو بس انتهيت من الناس والقصص السلبية في حياتي، انتهيت من نسختي القديمة … روان الجديدة بأفضل وأقوى حلّه".

