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ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن سعادتها بنجاح مسلسل 2024 جماهيرياً وذلك بعد عرض عدد من الحلقات منه وشاركت بقطة تظهر تربع المسلسل في المرتبة الخامسة من ناحية المسلسلات الأكثر مشاهدة على منصة شاهد لليوم السبت في 6 نيسان وأرفقتها بتعليق :"وهيدا النجاح الحقيقي مسلسلنا بالمرتبة الخامسة بالوطن العربي على شاهد شكراً يا رب تعبنا ولقينا والجمهور هو الحكم الأكبر مسلسل 2024".
وكانت شكرت نادين كل من شاهد مسلسل 2024 واستمتع به، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "بعد مرور ١٠ حلقات شكراً من كل قلبي لكل كلمة حلوة لكل حدا حضر العمل واستمتع وانبسط مبسوطة وفخورة كتير بنجاح العمل يلي فات بنص رمضان وحقق انتشار كتير كبير و نجاح بين كل المسلسلات، شكراً مرة ثانية و بعد في ٥ حلقات و منودعكن حضروا حالكم لمزيد من التشويق و النهنهة".
كانت هذه تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم سعيدة بتربع مسلسل 2024 في هذه المرتبة من الترند عربياً-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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