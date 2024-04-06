شكرا لقرائتكم خبر عن شيري عادل مفاجأة الحلقة الأخيرة من مسلسل الحشاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاجئ النجمة شيري عادل، جمهور شهر رمضان الكريم بالظهور فى الحلقة الأخيرة من مسلسل الحشاشين، حيث تظهر كضيفة شرف في هذا العمل الضخم الذى استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه في شهر رمضان، والذى يجسد بطولته النجم كريم عبد العزيز.

وتنتظر شيري عادل عرض مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) بعد شهر رمضان، ويشاركها في البطولة كل من، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمى، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومى سعيد وإخراج خيرى سالم.

مسلسل الحشاشين تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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