"هتخلى واحدة مالهاش لازمة تقول يا أنا يا أنت".. شاكوش يرفض استكمال برنامج "رامز جاب من الاخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رفض مطرب المهرجانات حسن شاكوش استكمال برنامج "رامز جاب من الاخر" فور رؤيته طليقته ريم طارق.

وحاول "رامز جلال" الصلح بينهما وسط رفض الثنائي وعلق "شاكوش" على رفض طليقته استكمال البرنامج: أنت هتخلي واحدة مالهاش لازمة تقول يا أنت يا هو".

واستضاف برنامج "رامز جاب من الاخر" في حلقته الـ 27 اليوم السبت مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق.

ويشهد البرنامج استضافة عدد من ضحايا رامز جلال هذا الموسم، من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصرزيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، وبعضهما تحدث عن وجود خلاف بينهما، مثل استضافته مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، أيتن عامر وسمية الخشاب، باسم سمرة وأحمدالسقا.

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