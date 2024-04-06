إيلي جوزيف سلهب يحقق إنجازاً في فرنسا وينال شهادة الدكتوراة من هذه الجامعة العريقة

ميرنا وليد - بيروت - تمكن الشاب اللبناني إيلي جوزيف سلهب إبن بلدة سبعل قضاء زغرتا من نيله شهادة الدكتوراة من الجامعة الفرنسية العريقة Centralesupelec، وذلك بالتعاون مع شركة الكهرباء الفرنسية Electricite de France (EDF).

وقد حقق إيلي سلهب إنجازاً لبنانياً من خلال تسجيله "براءة اختراع" في عالم حماية الشبكة الكهربائية "Fault location in Medium Voltage" خلال التحضير لشهادة الدكتوراه .

إشارة إلى أن الدكتور سلهب تابع دراسته في معهد الرسل في جونية، ثم انتقل الى كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية في رومية وتخصص في الهندسة الكهربائية، بعدها انتقل الى فرنسا حيث نال شهادة الدكتوراة.

ألف مبروك للدكتور سلهب ولعائلته وإلى المزيد من النجاحات.

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