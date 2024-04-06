طالبتان بمدينة الثقافة والعلوم تفوزان بمنحة للدراسة فى جامعة ألمانية

ياسر رشاد - القاهرة - فازت الطالبتان أنوار محمد هذال، وجهاد علاء الدين كركيت، بالفرقة الرابعة بالمعهد العالي للغات بمدينة الثقافة والعلوم بمدينة 6 أكتوبر بمنحة لدراسة اللغة الألمانية بجامعة برلين بألمانيا.

تبدأ مطلع شهر يوليو المقبل، بدعم من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، التي تستهدف مساعدة الطلاب على تحسين معرفتهم باللغة والثقافة الألمانيتين.

وبحسب المركز الإعلامي بمدينة الثقافة والعلوم، فقد تمكنتا الطالبتان من اجتياز عدد من الاختبارات الضرورية للحصول على المنحة، حيث وفرت مدينة الثقافة والعلوم لهما الأجواء المناسبة لتحقيق هذا الهدف.



الطالبتان الفائزتان وعميدة المعهد أ.د.أماني كمال وجهن الشكر لخبير التعليم الجامعي د.سيد تونسي لرعايته الخاصة التي يوليها للطلاب المتفوقين علميا، لاقتناعه بأهمية الدور الذي يمكن أن يقوم هولاء الطلاب بعد تخرجهم في مسيرة البناء التي تشهدها مصر.