شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 27.. الكبير يعلم بتأجير جونى لغرفته فى الدوار بـ500 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم الكبير خلال أحداث الحلقة السابعة والعشرين، من مسلسل الكبير أوى 8 والذى يعرض على قناة on، بتأجير جونى لغرفته فى الدوار للأجانب.

وصعد الكبير لجونى ليتحدث معه اذا يخفى عنه شيئًا وظل ساكت ثم قال جونى للكبير: "بصراحة أنا بأجر غرفتى فى الدوار للأجانب وكنت هقولك يا كبير وأديلك نسبتك لأنى بأجر الغرفة فى اليوم 500 دولار" ليعجب الكبير بفكر جونى كثيرًا ويرقص من الفرحة مع شقيقه.

وبدأت الحلقة بمعايرة هجرس لجونى لأنه بأنه لا يعمل ويأخذ أموالاً من شقيقه الكبير والجميع يعلم فى المزاريطة أنه عاطل و بلا عمل.

وغضب جونى ونزل غرفته فى الدوار على موقع للإيجار لأخذ أموال، وجاء له الدفعة الأولى 3 أجانب من الخارج ولكن جونى لم يبلغ الكبير وأقنعه أنهم أصدقائه وجاءوا من الخارج ليجلسوا معه.

وبعد ذلك دخل أحد النزلاء فى خناقة مع الكبير بسبب صوته العالى مع مربوحة، كما قال لهما أن الأكل ليس لذيذ لتغضب مربوحة.

ويعرض مسلسل الكبير أوى 8 على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

