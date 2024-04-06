شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12.. رانيا يوسف ترفض خطوبة ابنتها ريم من سيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت الفنانة رانيا يوسف خطوبة ابنتها ريم على حبيبها سيف في الحلقة الثانية عشر من مسلسل بقينا اتنين بعد أن اعترضت على شقة العريس التي توجد في جوار والدته، وتطلب منه أن الشقة تكون بجوار والدتها وليس بجوار والده العريس، ورفضت قراءة الفاتحة بعد أن يتم التشاور والرد عليه.

وبعد أن ذهب سيف ووالديه من الفيلا تشاجرت الفنانة رانيا يوسف زوجها شريف منير بعد أن رفضت العريس بسبب حالته المادية متوسطة، وأكد لها شريف منير بأنه كانت حالته المادية بسبطة عند خطبتها وساعدته والدها ووالدتها حتى أن وصل لأنهم أصحاب شركة كبري.



يعرض مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12، بطولة شريف منير ورانيا يوسف على قناة CBC، في تمام الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 6:30 صباحًا والعادة الثانية 11:15 صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، إنتاج K media.

