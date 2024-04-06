سارة الهاني لـ ماغي بو غصن :"وصلتي لنص جرح قلبي"

ميرنا وليد - بيروت - هنأت الفنانة اللبنانية سارة الهاني مواطنتها الممثلة ماغي بو غصن على دورها في مسلسلها الرمضاني ع أمل.

وعبّرت سارة عن تفاعلها مع مشهد ماغي الذي خسرت فيه شقيقتها وأمها وكتبت موجهة رسالة لها جاء فيه :" وصلتي لنص جرح قلبي رجعتي عيشتيني كل لحظه عشتا لما عرفت اني خسرت اختي".

وأضافت :" الف مبروك نجاح ع أمل تمثيل وأداء اكتر من رائع".

وكانت فارقت الفاشينستا لينا الهاني شقيقة سارة، فارقت الحياة بعد تعرضها لحادث سير في الكويت حيث كانت تقيم صباح الخميس 11 أغسطس\آب من العام 2022.

مسلسل ع أمل من بطولة : ماغي بو غصن، بديع أبو شقرا، عمار شلق، مهيار خضور، إلسا زغيب، طلال الجردي ، نقولا دانييال، ماريلين نعمان، كارول عبود وغيرهم ومن كتابة ندين جابر وإخراج رامي حنا وإنتاج إيغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان.



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