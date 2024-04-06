"شاكوش خايف يتكلم ريم تاكله ".. تعليق الجمهور على حلقة ريم طارق وحسن شاكوش في "رامز جاب من الآخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استضاف برنامج "رامز جاب من الآخر" في حلقته الـ 27 اليوم السبت مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق.

وانهالت التعليقات من الجمهور والمتابعين على الحلقة عبر حساباتهم الرسمية عبر تطبيق "X" وسط سخرية وإشادة من قبل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجاءت التعليقات كالتالي: "والان مع الحلقة التي طال انتظارها حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، حرفيًا اليوم رامز حط البنزين جمب النار، ريم بوظت الحلقة وبهدلت الدنيا، حسن شاكوش خايف يتكلم ريم تاكله، الولية أول ما شافت حسن وهي عندها تروما، معلش ما انتي لازم تكلمي الحلقة احنا مستنينها من أول رمضان".

وفور وصول حسن شاكوش وطليقته ريم طارق برنامج "رامز جاب من الاخر" استقبلهما رامز جلال قائلا: "معانا ومعاكم المطلقة والغادر، الذبيحة والجزار، الزوجة الملكومة والزوج المقفوش ريم طارق وحسن شاكوش".

ودخلت "ريم طارق" في نوبة انفعال وسب وشتائم فور بدء المقلب وروية طليقها حسن شاكوش ورفضت استكمال البرنامج قائلة: "أنت مريض يا رامز مش هينفع انت كده هتعملي مشاكل".

كما رفض "شاكوش" استكمال المقلب ورد عليها قائلا: "أنت هتخلي واحدة مالهاش لازمة تقول يا أنا يا هو".

ويشهد البرنامج استضافة عدد من ضحايا رامز جلال هذا الموسم، من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصرزيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، وبعضهما تحدث عن وجود خلاف بينهما، مثل استضافته مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، أيتن عامر وسمية الخشاب، باسم سمرة وأحمدالسقا.

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