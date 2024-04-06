"كانت فاكراه العوض"..ريم طارق تتصدر التريند بعد ظهورها في "رامز جاب من الاخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدرت ريم طارق طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش تريند تطبيق "X" بعد ظهورها في الحلقة الـ 27 من برنامج "رامز جاب من الاخر" التي عرضت مساء اليوم السبت على قناة "Mbc مصر".

وظهر حسن شاكوش برفقة طليقته ريم طارق لأول مرة ببرنامج "العرافة" تقديم بسمة وهبة بشهر رمضان الماضي، وواجه "شيخ العرافين" شاكوش بعدد من التفاصيل الخاصة بحياته الشخصية مما أثار غضب "ريم" وهدد "شاكوش" وقتها بالانسحاب عن الحلقة.

وفوجئ جمهور مطرب المهرجانات حسن شاكوش بعدها قيام طليقته "ريم طارق" بتحرير محضر ضده اتهمته بطردها من منزلها واستيلائه على إيصال أمانة بقيمة مؤخر الصداق بشهر مايو من العام الماضي، وقامت برفع دعوى نفقة ضد طليقها حسن شاكوش طالبته فيها بدفع 2 مليون جنيه.

وحلت "ريم" بعدها ضيفة على برنامج "90 دقيقة" واتهمت "شاكوش" بالخيانة قائلة: "أنا اتحملت اللي محدش يتحمله من رابع يوم جواز وكل يوم بشوف قصة وموضوع كفاية أني كنت مهددة أني أقعد في البيت أو أني أخرج من البيت معرفش أرجع".

كما تحدثت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الوسط الفني" تقديم أحمد عبد العزيز ويعرض على قناة "الحدث اليوم" وكشفت عن العديد من التفاصيل وكواليس انفصالها من "شاكوش" وعلقت: "أنا لحد دلوقتي مش عارفة انا غلطت في ايه ممكن غلطت أني تخيلت أن ده عوض دي غلطتي الوحيدة ولسه حالتي النفسية مش أحسن حاجة ومش مركزة في أي حاجة غير أني أخرج من اللي أنا فيه وان شاء الله الحقيقة هتبان عشان الناس مش مغيبة والناس فاهمة كويس مين دي ومين ده".

ورفضت "ريم" استكمال حلقة برنامج "رامز جاب من الاخر" فور رؤية طليقها حسن شاكوش وانفعلت على "رامز جلال" قائلة: "لأ مينفعش أنت مريض والله العظيم وهتعملي مشاكل" في وصلة من السباب والشتائم.

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