أول منشور من حسن شاكوش بعد حلقته مع ريم طارق في "رامز جاب من الآخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق مطرب المهرجانات حسن شاكوش على حلقته برفقة طليقته ريم طارق في برنامج "رامز جاب من الاخر" فور انتهائها التي عرضت مساء اليوم السبت وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وأعاد "شاكوش" نشر عدد من تعليقات متابعيه عبر استوري حسابه الرسمي على نفس التطبيق وجاءت التعليقات كالتالي: "برنامج رامز قلب خناقة أمي وأبويا قبل الفطار بخمس دقايق، خليت واحدة مالهاش تلاتين لازمة تقول يا أنا يا هو، عبستك ازاي وانتي مش بستاني، أجدع خلق الله مياكلش عيشنا وملحنا غير الأصيل، شاكوش في القلب جامد أقسم بالله، عاوزين الحلقة تكمل يا فنان".

وانهارت "ريم طارق" فور رؤية طليقها "حسن شاكوش" ببرنامج "رامز جاب من الآخر" ورفضت استكمال الحلقة وسط انفعالها على "رامز" وقامت بسبه وشتمه وعلقت: "لأ مش هينفع، أنت مريض يا رامز كده هتعملي مشاكل".

وعلى الجانب الآخر رفض "شاكوش" استكمال الحلقة وعلق: "خليت واحدة مالهاش لازمة تقول يا أنا يا أنت"، مما أدي إلى إلغاء باقي مقالب البرنامج من قبل رامز جلال وعدم استكمالها.

وتصدر "شاكوش" وطليقته "ريم طارق" تريند تطبيق "X" وانهالت التعليقات من قبل جمهوره ومتابعيه وعلقوا قائلين: "ريم بوظت الحلقة وشاكوش بوظ حياتها، مش ريم طارق دي اللي سجدت شكر لله عشان أتجوزت حسن شاكوش".

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