سجدت في زفافها وأفسدت حلقة رامز جلال.. 10 معلومات عن ريم طارق طليقة حسن شاكوش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدرت ريم طارق طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش بعد ظهورها في الحلقة الـ 27 من برنامج "رامز جاب من الاخر" التي عرضت مساء اليوم السبت على قناة "Mbc مصر".

وقام البعض بالبحث عن من هي ريم طارق؟، وعن علاقتها بحسن شاكوش، وعن سبب الخلاف بينهما.

1- مواليد 1993.

2- صديقة للبلوجر فرح شعبان وكانت سبب تعرفها على شاكوش.

3- حاصلة على بكالوريوس من كلية الإعلام

4- غنى لها طليقها حسن شاكوش أغنية "بنت الجيران"

5- أجبرها شاكوش على غلق جميع حساباتها على السوشيال ميديا وفقا لتصريحاتها

6- لديها 331 ألف متابع على تطبيق "انستجرام".

7- تتواصل دائمًا مع متابعيها عبر حسابها على تطبيق "تيك توك".

8- تزوجت المرة الأولى من رجل الأعمال الشاب أحمد خليل.

9- تزوجت من مطرب المهرجانات حسن شاكوش في مارس 2023

10- ركعت في حفل زفافها شكرًا على زواجها من شاكوش وأثارت جدلًا كبيرًا.