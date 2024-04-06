"خالي بالك انتي بتخسري".. انفعال تامر أمين بسبب شيرين عبد الوهاب في برنامج "العرافة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الإعلامي تامر أمين ضيفًا على حلقة الليلة من برنامج "العرافة" تقديم بسمة وهبة ويعرض يوميًا طوال شهر رمضان على قناة "النهار".

وتطرق "أمين" عن علاقته بنجوم الوسط الفني والإعلامي، إلى جانب حديثه عن العديد من الأزمات منها أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب مع طليقها الفنان حسام حبيب، كما كشف عن العديد من الكواليس والخبايا لأول مرة.

وقامت "بسمة وهبة" بعرض مقطع فيديو أرشيفي لتامر أمين وهو يتحدث عن أزمة "شيرين عبد الوهاب" وطليقها الفنان حسام حبيب.

وانفعل "تامر" بمجرد رؤية الفيديو وعلق: "شيرين طول ما كانت بتغني بس كان زي ما بتقولي كده صوت مصر وإحساس مصر ومشاعر مصر وشجن مصر وقولي زي ما انتي عاوزه، أول ما بطلت تغني وركزت أنها تهزر مع الناس وتقول كلام غير لائق على المسرح ثم صدرت حياتها الشخصية ومشاكلها سواء مع زوجها حسام حبيب أو ما يتعلق بمشاكلها النفسية وحالتها الذهنية ونسينا الغنا وبقينا نخش في مشاكل شيرين وترينداتها وهنا لازم أفوقها".

واستكمل: "وأقولها خلي بالك أنتي موهبة عظيمة بتضيع نفسها انتي بتسقطي سقوط شديد واحنا مستخسرين صوت وموهبة زي دي تروح في مشاكل عبيطة زي دي أرجوكي توقفي عن الكلام، توقفي الحديث عن حياتك الشخصية وغني بس ولو غنيتي بس هتبقي أم كلثوم الثانية".

اقرأ أيضا:

أول منشور من حسن شاكوش بعد حلقته مع ريم طارق في "رامز جاب من الآخر"

ماذا قال شقيق ياسمين عبد العزيز عن قصة طلاقها من العوضي؟