"اشتغل نجار وعاش في بولاق واستمر زواجه شهرين".. 10 معلومات عن حسن شاكوش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدر مطرب المهرجانات حسن شاكوش تريند تطبيق "X" إلى جانب العديد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في حلقة اليوم السبت من برنامج "رامز جاب من الاخر" وبرفقته طليقته ريم طارق وسط تبادل السباب والشتائم بينهما مما جعل "رامز جلال" يوقف الحلقة وعدم استكمال باقي الفقرات.

وإليكم 10 معلومات عن مطرب المهرجانات حسن شاكوش:

1- مواليد 1987 من منطقة بولاق الدكرور.

2- وعمل قبل الفن "نجار" تخصص في صناعة الأثاث المنزلي وفي ورشة أحذية.

3- مارس لعبة كرة القدم والتحق بالعديد من الأندية المصرية منها نادي الترسانة ونادي الإسماعيلي.

4- ذاع صيته بعد طرح مهرجان "بنت الجيران" مع المطرب عمر كمال.

5- كرم من مهرجان الأوسكار الليبي في تونس بدورته الثالثة عام 2020 كافضل مطرب.

6-تزوج ريم طارق لمدة شهرين واتهمته بخيانتها مه فنانة شهيرة ووقع الطلاق بينهما مؤخرا.

7- شارك بفيلم "علي معزة وإبراهيم" للمخرج شريف البنداري بأغنية "كوتشي اللي باش".

8- شارك مع الفنان أحمد مكي في الجزء الثالث من مسلسل "الكبير أوي" بأغنية "أشكرك".

9- دخل في مشاكل مع الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية وقتها بسبب عدم تغيير كلمات أغنية "بنت الجيران" وهي جملة "خمور وحشيش" خلال إحياء إحدى الحفلات باستاد القاهرة الدولي.

10- قامت فنانة استعراضية تدعى "سلمى مجدي" بنشر مقطع فيديو أعلنت خلاله زواجها منه بشكل عرفي وقيامه بتمزيق عقد الزواج.

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