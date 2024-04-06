شكرا لقرائتكم خبر عن بدون سابق إنذار الحلقة 12.. مروان يعثر على موظف الصحة المتورط في عملية النصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، عثور مروان على موظف مكتب الصحة في محافظة الإسماعيلية الذي دبر عملية نصب ليوهم مروان بامتلاكه معلومات تفييده بالوصول لابنه الحقيقي.

وسرعان ما شهدت الحلقة عثور مروان على موظف الصحة، الذي خبأ مروان له جهاز تتبع في الشنطة التي كانت تحتوي على الأموال، ليتتبع خط السير ويعثر على المتورط الذي لا يمتلك أي معلومات.

كما شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، تورط مروان من جديد في أزمة جديدة للبحث عن ابنه الحقيقي، بعد ان اضطر إلى دفع أموال طائلة للشخص الذي حاول الوصول إليهم مدعيًا امتلاكه معلومات تفيد بالوصول إلى ابنه الحقيقي، وهو ما ظهر عكس ذلك في نهاية الحلقة، بعد أن ظهر أن مسئول وزارة الصحة في الإسماعيلية هو العقل المدبر لعملية ابتزاز مروان والحصول منه على أموال.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

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