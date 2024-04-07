حفلات عيد الفطر 2024| التفاصيل الكاملة لحفل آمال ماهر

ياسر رشاد - القاهرة - تلتقي الفنانة آمال ماهر جمهورها، في حفل غنائي ضخم داخل أحد المراكز التجارية الكبرى في القاهرة، احتفالاً بعيد الفطر المبارك.

موعد حفل آمال ماهر في القاهرة 2024

يقام حفل آمال ماهر في 19 من إبريل على أحد المسارح الكبرى في التجمع الخامس، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

آمال ماهر تشارك في حفل ليالي سعودية مصرية

كانت آخر الحفلات لـ آمال ماهر في مصر، خلال مشاركتها في ليالي مهرجان العلمين الكبرى في يوليو 2022، وشهد حضور كامل العدد حيث كان يمثل عودة منتظرة لـ آمال ماهر بعد شائعات اجتماعية وصحية لاحقتها أثرت على ظهورها الفني.

كما شاركت في سهرة “ليالي سعودية مصرية” التي شارك فيها الكينج محمد منير و الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان ماجد المهندس، حضرها وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني رئيس الأوبرا السابق د. خالد داغر، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وأقيم الحفل على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

وعلى الصعيد الغنائي طرحت آمال ماهر “ميني ألبوم ” حمل عنوان “أنا كويسة”، ضم 5 أغاني "أنا كويسة، أنا الحب، صاحبة عمري، الحكاية في مشهدين، كسبته الرهان". وحقق ملايين المشاهدات عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى.

ألبوم امال ماهر الجديد

أغنية أنا الحب الأعلى مشاهدة في ألبوم آمال ماهر

حصلت أغنية “أنا الحب” على الاعلى مشاهدة بين أغاني الألبوم، حيث اجتازت المليوني مشاهدة، وتقول كلماتها "

بـ أقولهالك بـ أحبك حُب ما خطرشِّ علىٰ بالك وبيّا بجد وبحُبي هنيالك ومني حبيبي خُد بالك وما تسيبنيش بـ أقولهالك بحبك فوق ما يجي حبيبي في خيالك ولو تتعب أنا أتوجّع قوي بدالك ولو كله بِعد عنّك أنا أبقالك في حضني تعيش أنا الحُب اللي بتعيشهُ وبيعيشك ومش ممكن أخون ملحك ولا عيشك ومن غير شَك بأموت يا حبيبي في حنانك في حنانك وفي جنانك مع طيشك ماليش تاني ولا غيرك لاقيت فيه حد هنّاني وبـ أحمِد ربنا إنك ليّا علشاني ده إحساسك ده خلّاني معاك في سلام وبصراحة لاقيت الحب والحنّية والراحة روحك حلوة وخلِّت روحي مرتاحة ومديني في حياتك وقت ومساحة وحالنا تمام