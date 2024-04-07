ريم طارق تصرخ وترفض استكمال حلقة رامز مع طليقها حسن شاكوش -فيديو

في مفاجأة غير متوقعة، رفضت ريم طارق، طليقة مغني المهرجانات حسن شاكوش، استكمال حلقة برنامج تلفزيوني في يوم السبت، وظلت تصرخ طوال فترة بث الحلقة على قناة إم بي سي.
خلال الحلقة، فاجأت ريم بوجود طليقها في الاستوديو، وعندما شاهدته، صرخت في وجه رامز المقدم قائلة: “أقولك مش هينفع، أنت مريض، أنت ستسبب مشكلة”. ومن جانبه، رد حسن شاكوش قائلاً: “مش هينفع يا رامز، مش هكمل الحلقة”. وعبرت ريم قائلة: “حرام عليك، لدينا مشاكل”.
تلك اللحظات المشحونة شهدت رفض ريم طارق لاستكمال الحلقة المذاعة مباشرة مع طليقها حسن شاكوش، وتعبيرها عن استيائها من وجوده وتجنب المزيد من المشاكل.
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