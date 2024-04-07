خطأ في مشهد من مسلسل "بدون سابق إنذار" يثير سخرية رواد السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهد من أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة الفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد ويعرض بالنصف الثاني لموسم دراما رمضان هذا العام.

وتضمن حديث دار بين الفنانة الشابة جهاد حسام الدين والفنانة ريم رؤوف داخل السيارة، حيث لاحظ الجمهور ارتداء ريم حزام الأمان وخلعه بنفس المشهد " خطأ في الراكور"، وهو ما أثار سخرية العديد منهم مطالبين فريق عمل المسلسل بالتركيز على التفاصيل.

تدور أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار" في إطار درامي حول تدهور العلاقة بين الزوجين "مروان" و"ليلى" وتصل إلى نفق مسدود بالرغم من محاولتهما إصلاحها ولكن تأخذ الأمور منعطفًا صادمًا حينما يكتشفا إصابة ابنهما بسرطان الدم، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان أحمد خالد صالح، الفنانة نهال عنبر، الفنان ياسر علي ماهر، تأليف عمار صبري، إخراج هاني خليفة.

يذكر أن الفنان آسر ياسين يشارك ببطولة فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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