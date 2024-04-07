" رفضوا يكملوا والحلقة باظت".. أول تعليق من رامز جلال على حلقة ريم طارق وحسن شاكوش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان رامز جلال على الحلقة الـ 27 من برنامج "رامز جاب من الاخر" التي استضاف خلالها مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق.

ونشر "رامز" مقطع فيديو من نهاية الحلقة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق: "الحلقة باظت، ريم طارق وحسن شاكوش رفضوا يكملوا الحلقة شوفوا حصل ايه".

وفوجئت "ريم طارق" بوجود طليقها حسن شاكوش بأول فقرات البرنامج وسط انفعالها وصراخها على رامز جلال: "لأ مش هينفع، أنت مريض يا رامز، أنت كده هتعملي مشاكل".

ورد "شاكوش" عليها قائلا: "هتخلي واحدة مالهاش لازمة تقول يا أنا يا أنت"، ليقرر "رامز جلال" ايقاف الحلقة وعدم استكمال باقي الفقرات.

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