محمد عادل إمام يشكر مخرج مسلسل "كوبرا": "أكتر مخرج ارتحت في الشغل معاه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان محمد عادل إمام الاحتفال بنجاح مسلسل "كوبرا" الذي يعرض ضمن النصف الثاني لموسم دراما رمضان هذا العام ويحقق نجاحًا ملحوظًا ونسب مشاهدة مرتفعة منذ عرض الحلقات الأولى على قناة "Mbc مصر".

وقام "محمد إمام" بتوجيه الشكر لمخرج المسلسل أحمد شفيق ونشر عدد من الصور التي جمعتهما معًا بالتصوير عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق: "المخرج أحمد شفيق، مشوار طويل من أول قعدة لأخر حلقة، فكر وقلق وتعب ومشاكل وضحك، وكنا مع بعض لحظة بلحظة وبنصبر بعض، وجه الوقت اني اتكلم عليه، تقريًا أكتر مخرج ارتحت في الشغل معاه، اشتغلت معاه زمان مسلسل خطوط حمرا اللي فرق معايا في مشواري، ودلوقتي كوبرا اللي نجاحه فوق الخيال، أستاذ أحمد أنا اتشرفت واستمتعت بالرحلة الجميلة دي معاك، شكرًا على إخلاصك ومجهودك وأخلاقك، شكرًا على كل حاجة، النجاح ده بتاعك أنت".

تدور أحداث مسلسل"كوبرا" فى دراما شعبية حول علي كوبرا الذي يدخل في صراع مع المعلم شيخون بمساعدة صديقه سيكا وأصدقاء السجن القدامى، ويشارك ببطولة المسلسل محمود عبد المغني، مجدي كامل، أحمد بحر "كزبرة"، منة فضالي، تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج أحمد شفيق.

يذكر أن محمد عادل إمام يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "عودة شمس الزناتي"، وفيلم "اللعب مع العيال".

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