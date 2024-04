شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 27.. فلاش باك يكشف عن عداوة قديمة بين ياسين وفاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفلاك الباك الذى سبق الحلقة 27 من مسلسل بيت الرفاعى الذى يعرض على قناة ON ومنصةWatch it، عن توتر العلاقة بين ياسين "أمير كرارة" وإبن عمه فاروق "أحمد رزق" منذ سنوات، حيث كان يدور حديث بين الثنائى في عيادة ياسين بعدما ذهب إليه فاروق ليساعده في اقناع والده بالزواج من أخته رقية "ملك قورة" ولكن ياسين يؤيد قرار والده.

ويؤكد فاروق لياسين بأنه يحب رقية منذ الطفولة، ويواجهه بأنه لاحظ تغيره معه طوال الوقت، وأن ياسين يرى أنه أفضل منه، ليرد ياسين بأنه بالفعل أفضل منه لأنه سلك طريق الحلال وابتعد عن تجارة والده في الأثاء وفى نفس الوقت دخل فيها فاروق واستكمل طريقة فيها، ويخبر ياسين فاروق بأن أخته رقية لا تصلح له وعليه نسيان هذا الأمر.

وشهدت الحلقة الـ 26 من مسلسل بيت الرفاعى اعتراف ناهد "عايدة رياض" بأنها التي قتلت عبد الحميد الرفاعى ويسألها وكيل النيابة عن سبب اعترافها في هذا التوقيت بعد مرور فترة على الحادث، ولكنها تؤكد أن النصيب هو السبب، وأن الدافع ان عبد الحميد افترى عليها هو أخوه محمود من سنين، وأنها استنهزت الفرصة تسنج لها وانتقمت منه ولفقت التهمة إلى ياسين، وتؤكد أن فاروق برىء ليفاجئها الضابط بأن فاروق لم يتم القبض عليه من الأساس.



وخلال أحداث الحلقة ظهرت حيلة جديدة من فاروق "أحمد رزق" للايقاع بابن عنه ياسين "أمير كرارة"، حيث أمر مساعده عجوزة بمراقبة مكتب يحيى "تامر نبيل" في مكتبه، وفى نفس الوقت تسمعه رقية "ملك قورة" يتحدث في التيليفون ويأمر بالتخلص من يحيى.

تتصل رقية "بأخيها يحيى حتى تحذره بأن فاروق ينوى قتله إلا أن يحيى في المكتب نائم والموبايل صامت، لتسرع رقية وتتصل بجمالات "رحاب الجمل" وتخبرها بأن تطلب من ياسين الذهاب إلى مكتب يحيى حتى يلحقه، ويأخذ ياسين وسعيد "محمد لطفى" ويذهبا إلى المكتب ليرى ياسين عجوزة الذى يحاول الإمساك به ولكن ياسين يفر هارباً.

مسلسل بيت الرفاعى ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.