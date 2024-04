شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 27.. سعيد الطرش يخطف ابن عجوزة وياسين يرفض الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورت أحداث الحلقة 27 من مسلسل بيت الرفاعى الذى يعرض على قناة ON ومنصةWatch it، حيث قرر سعيد الطرش "محمد لطفى" مساعدة ياسين الرفاعى "أمير كرارة" بطريقته الخاصة حتى يثبت برائته من تهمة قتل الخادمة نسمة، حيث خطف سعيد بمساعدة بذرة "إبراهيم السمان" ابن عجوزة "شادي جميل" الذراع اليمين لفاروق والذى قتل نسمة للضغط عليه حتى يعترف ويخرج ياسين من القضية.

يرفض ياسين طريقة سعيد بخطف طفل مهما كان ولكن سعيد يحاول إقناعه بان هذه الطريقة المناسبة لمواجهة ما يفعله فاروق وحتى يحصل على حقه ويعود لحياته الطبيعية مرة أخرى، وفى نفس الوقت جمالات تؤيد طريقة سعيد بعدما أغلقت كافة الأبواب وكذلك أن الطفل لن يتم ايذائه بأى شيء وبدأ ياسين بالاقتناع بذلك.

وكشف الفلاك الباك الذى سبق الحلقة 27 من مسلسل بيت الرفاعى عن توتر العلاقة بين ياسين "أمير كرارة" وإبن عمه فاروق "أحمد رزق" منذ سنوات، حيث كان يدور حديث بين الثنائى في عيادة ياسين بعدما ذهب إليه فاروق ليساعده في اقناع والده بالزواج من أخته رقية "ملك قورة" ولكن ياسين يؤيد قرار والده.

ويؤكد فاروق لياسين بأنه يحب رقية منذ الطفولة، ويواجهه بأنه لاحظ تغيره معه طوال الوقت وأن ياسين يرى أنه أفضل منه، ليرد ياسين بأنه بالفعل أفضل منه لأنه سلك طريق الحلال وابتعد عن تجارة والده في الأثاء وفى نفس الوقت دخل فيها فاروق واستكمل طريقة فيها، ويخبر ياسين فاروق بأن أخته رقية لا تصلح له وعليه نسيان هذا الأمر.

مسلسل بيت الرفاعى ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.



