شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمى يزيح الستار عن تصميمات الشخصيات والمعارك والملابس فى الحشاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج بيتر ميمي عن كواليس تصميمات الملابس والشخصيات والمعارك الخاصة بمسلسل الحشاشين، حيث نشر صوراً عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، تظهر من خلالها تصميمات الشخصيات والمعارك وبعض من المشاهد التي ظهرت في المسلسل.



التصميمات الخاصة بمسلسل الحشاشين



تصميم المعارك



تصميم الملابس



تصميم لقلعة آلموت



تصميم للجنة الخاصة بحسن الصباح



تصميم مشهد العاصفة



تصميم ملابس يحيى



جانب من التصميمات في المسلسل



جانب من التصميمات



جانب من كواليس تصميم الشخصية

حسن الصباح



لقطة اخري من التصميمات



لقطة من التصميمات الخاصة بالمعارك

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.