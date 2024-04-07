شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف: تعرضت لتجربة الطلاق 3 مرات وعشت تفاصيل بقينا اتنين فى الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة رانيا يوسف لـ الخليج 365: "أعجبت بالكثير من تفاصيل العمل، الحوار بالمسلسل سهل وبسيط وحقيقى، وأغلب المشاهد التى قدمتها فى المسلسل هى حكايات وتفاصيل عشتها بشكل شخصى، لذلك شعرت بأن شخصية ياسمين الجمال قريبة للغاية من شخصيتى الحقيقية، خاصة أننى فى حياتى الشخصية تعرضت لتجربة الطلاق 3 مرات، لذلك فإن أغلب المواقف التى تتعرض لها ياسمين الجمال تعرضت لها أنا وأولادى، والمشكلات المكتوبة هى نفس التى مررت بها".

يُعرض مسلسل بقينا اتنين ، بطولة شريف منير ورانيا يوسف على قناة CBC، في تمام الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 6:30 صباحًا والعادة الثانية 11:15 صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل بقينا اتنين

