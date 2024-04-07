شكرا لقرائتكم خبر عن هل تصبح تارا عماد حلقة الوصل بين نور اللبنانية وياسر جلال فى مسلسل جودر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتألق تارا عماد بظهورها الساحر في مسلسل جودر، في دور الأميرة جوهرة حفيدة تلميذ الحكيم شمردل صاحب الكنوز الأربعة والذي يملك مفتاح فك رموزها، وتثير التساؤل حول علاقتها بجودر وهل ستكون حلقة وصل في صراعه مع الجن بقيادة شواهي (نور اللبنانية)؟

ظهرت تارا عماد بشكل مميز ولافت للأنظار، حيث ارتدت ملابس أميرات جذابة وتزينت بإكسسوارات براقة وساحرة، مما يثير التساؤل حول ماذا سيكون دورها في الصراع الملحمي بين الجن والإنس المتمثل في شواهي (نور اللبنانية) وجودر (ياسر جلال)، وهل ستساعد والدها في الوصول له قبل شواهي؟

تدور أحداث مسلسل جودر في إطار من الخيال والفانتازيا، ومن خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار، نتابع حكاية جودر ابن عمر المصري، الذي تتعقد حياته ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) حيث يقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة. والمسلسل من بطولة، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.



تارا عماد