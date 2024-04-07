شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 27.. رياض الخولي يبرئ وفاء عامر من الخيانة أمام ابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، العديد من الأحداث، حيث قررت أنغام أن تبعد عن عرب وأمها، ورآها عرب- العوضي، تحمل حقيبة ملابسها فلحق بها، ولكنها عاملته بسوء، وقالت له إنها عرفت حقيقة علاقته بأمها، ولحقت بها أمها التي أقسمت لها على المصحف أنه ليس هناك أي علاقة بينها وبين عرب، وفي تلك اللحظة ظهر عبد ربه- رياض الخولي وقام بتبرئة صباح- وفاء عامر، أمام ابنتها واعترف بأنه لم ير أي شيء عليهم حتى اليوم التي وجدها في شقة عرب كانوا جالسين يتحدثون في المنزل بشكل طبيعي.

وكانت قد كشفت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، أحداثا مثيرة، حيث ذهبت أنغام- كارولين عزمي، لأبيها لتعرف منه السبب الحقيقي وراء طلاق أمها- وفاء عامر، فقامت حنان- دينا فؤاد، بكشف الحقيقة لها وراء الطلاق، وأن أباها- رياض الخولي اكتشف علاقة بين عرب- أحمد العوضي، وأمها، فانهارت أنغام وتركت المنزل وانصرفت.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.



مسلسل حق عرب الحلقة 27